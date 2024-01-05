Буффон высказался о лудомании футболистов

Бывший вратарь «Ювентуса», «Пармы», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о ставках на спорт в связи с дисквалификацией полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли.

«Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой гэмблинга, а государство поощряет азартные игры.

Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступление.

Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите – проблема во времени, которое вы посвящаете гэмблингу.

Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часы напролет в приложениях. Второе опаснее – зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает», – сказал Буффон Corriere della Sera.