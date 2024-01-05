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    Буффон высказался о лудомании футболистов

    Бывший вратарь «Ювентуса», «Пармы», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о ставках на спорт в связи с дисквалификацией полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли.

    «Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой гэмблинга, а государство поощряет азартные игры.

    Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступление.

    Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите – проблема во времени, которое вы посвящаете гэмблингу.

    Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часы напролет в приложениях. Второе опаснее – зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает», – сказал Буффон Corriere della Sera.

    • Тонали за ставки на футбол отстранили на 10 месяцев, Фаджоли – на 7 месяцев.
    • Оба футболиста должны пройти курс реабилитации от лудомании.

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    Источник: Goal.com

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    05.01.2024 13:36
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1704461339
    Судя по количеству букмекерских контор , эта страсть охватила миллионы.
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    zigbert
    1704477181
    Вообще каждый футболист должен понимать чем может обернуться для него такие игры.
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