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    • Игрок, на которого претендует «Зенит», не хочет играть в России

    Игрок, на которого претендует «Зенит», не хочет играть в России

    Бразильский защитник Нино, к приобретению которого близок «Зенит», не хочет выступать в России. По данным журналиста Виктора Лессы, игрок мечтал перебраться из «Флуминенсе» в Англию, однако предложения оттуда, которое устроило бы футболиста, не поступило.

    Ранее сообщалось об интересе к Нино со стороны «Ноттингем Форест».

    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
    • Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
    • Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
    • В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2024 13:26
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    Комментарии (12)
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    Алексей З
    1704279999
    Что значит не хочет ? Дадут столько , что пешком пойдёт.
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    Азбука
    1704280269
    Что значит "он не хочет"? В кандалы и под палками на Газпром Арену, как всех предыдущих ))
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    шахта Заполярная
    1704281130
    Хочет, не хочет, нравится не нравится, терпи бразильская красавица. Был Нино, станешь НИНА.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704283106
    В Англию тоже не хочет, ведь мало предложили. Гыгыгы
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    Январь 59
    1704288314
    Деньги уже заплатили, и что значит не хочет? Приедет и будет привозить в свои Ворота, что бы с ним контракт разорвали, а он получил неустойку? Хорошее приобретение.
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    nemolod
    1704293959
    Не понимаю для чего брать игрока не желающего играть за команду,тем более забугорного защитника-и свои бы вполне себе справились,причем за гораздо меньшие деньги!
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    wlad wm--google
    1704347676
    Если опять набирают бразилов,значит первая партия на выход. Превратили клуб в бордель
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