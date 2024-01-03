Игрок, на которого претендует «Зенит», не хочет играть в России

Бразильский защитник Нино, к приобретению которого близок «Зенит», не хочет выступать в России. По данным журналиста Виктора Лессы, игрок мечтал перебраться из «Флуминенсе» в Англию, однако предложения оттуда, которое устроило бы футболиста, не поступило.

Ранее сообщалось об интересе к Нино со стороны «Ноттингем Форест».