Игрок, на которого претендует «Зенит», не хочет играть в России

Бразильский защитник Нино, к приобретению которого близок «Зенит», не хочет выступать в России. По данным журналиста Виктора Лессы, игрок мечтал перебраться из «Флуминенсе» в Англию, однако предложения оттуда, которое устроило бы футболиста, не поступило.
Ранее сообщалось об интересе к Нино со стороны «Ноттингем Форест».
- В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
- Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
- Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
- В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.