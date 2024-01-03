Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», финальный матч суперкубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

Главный тренер: Луис Энрике

«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Мависса, Суасо, Диарра, Спирингс, Сесар, Кассерес, Даллинга, Деннум, Магри.

Главный тренер: Карлес Мартинес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тулуза»