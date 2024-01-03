Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», финальный матч суперкубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.
Главный тренер: Луис Энрике
«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Мависса, Суасо, Диарра, Спирингс, Сесар, Кассерес, Даллинга, Деннум, Магри.
Главный тренер: Карлес Мартинес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».