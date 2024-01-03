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    • «ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024

    «ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тулузы», финальный матч суперкубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Тулуза»: Рестес, Николайсен, Мависса, Суасо, Диарра, Спирингс, Сесар, Кассерес, Даллинга, Деннум, Магри.

    Главный тренер: Карлес Мартинес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Тулуза»

    ПСЖ-Тулуза смотреть онлайн 3 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.01.2024 12:57
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