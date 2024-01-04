Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после победы в Суперкубке Франции над «Тулузой» (2:0) считает, что в парижской команде сейчас собран целеустремленный состав, который хочет завоевывать трофеи.

«В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть? В этом нет никакого смысла.

Самое важное – это трофеи. У нас целеустремленный и молодой состав, который хочет брать трофеи. О моей ситуации в клубе никто не говорит. Это мало кого интересует», – сказал Мбаппе.