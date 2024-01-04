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    • Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

    Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после победы в Суперкубке Франции над «Тулузой» (2:0) считает, что в парижской команде сейчас собран целеустремленный состав, который хочет завоевывать трофеи.

    «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть? В этом нет никакого смысла.

    Самое важное – это трофеи. У нас целеустремленный и молодой состав, который хочет брать трофеи. О моей ситуации в клубе никто не говорит. Это мало кого интересует», – сказал Мбаппе.

    • Контракт игрока с «ПСЖ» заканчивается летом.
    • Интерес к Мбаппе проявляет мадридский «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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    04.01.2024 12:19
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