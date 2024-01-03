Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Нападающий «Спартака» Мелешин сказал, кто стал для него открытием года в РПЛ

    Нападающий «Спартака» Мелешин сказал, кто стал для него открытием года в РПЛ

    Нападающий «Спартака» Павел Мелешин определил двух футболистов, которых назвал открытиями 2023 года в российском чемпионате.

    «Для меня открытием 2023 года стали ребята из «Урала» – Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они стараются, вроде у них неплохо получается. Они произвели хорошее впечатление в прошедшем году», – сказал Мелешин.

    • Ишков провел в текущем сезоне 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
    • Дмитриев также принял участие в 20 встречах.
    • 19-летний Мелешин провел 8 матчей за «Спартак» в этом сезоне, отметившись 1 голом.

    Новости по теме
    Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
    «Зенит» объявил о трансфере Артура за 18 миллионов 2
    Журналист Алейшо ответил, почему Марио Фернандес не выучил русский за 12 лет в России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2024 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1704278913
    вот и поднимайся хотя бы до их уровня
    Ответить
    Алексей З
    1704280915
    Оценку молодым должен не ровестник давать , а более опытные специалисты и трансферы. Если парни что-то могут , то в Урале не задержутся.
    Ответить
    Avenger_93
    1704282618
    Сказал лавочник
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+