Нападающий «Спартака» Мелешин сказал, кто стал для него открытием года в РПЛ

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин определил двух футболистов, которых назвал открытиями 2023 года в российском чемпионате.
«Для меня открытием 2023 года стали ребята из «Урала» – Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они стараются, вроде у них неплохо получается. Они произвели хорошее впечатление в прошедшем году», – сказал Мелешин.
- Ишков провел в текущем сезоне 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
- Дмитриев также принял участие в 20 встречах.
- 19-летний Мелешин провел 8 матчей за «Спартак» в этом сезоне, отметившись 1 голом.