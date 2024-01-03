Нападающий «Спартака» Мелешин сказал, кто стал для него открытием года в РПЛ

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин определил двух футболистов, которых назвал открытиями 2023 года в российском чемпионате.

«Для меня открытием 2023 года стали ребята из «Урала» – Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они стараются, вроде у них неплохо получается. Они произвели хорошее впечатление в прошедшем году», – сказал Мелешин.