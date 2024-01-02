Челикович из «Ахмата» осудил Промеса за поведение в декабрьском матче

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович высказался о перепалке со спартаковцем Квинси Промесом в декабре.
- Игроки повздорили в перерыве матча в Грозном.
- Тогда победил «Ахмат» со счетом 2:1.
- После той игры был дисквалифицирован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
«Стычка с Промесом? Я точно не знаю, что случилось по пути в раздевалку, но никто не может позволять себе неуважительного отношения к сопернику вне зависимости от того, являешься ты большой звездой или нет. Он не должен был так себя вести», – сказал Челикович.