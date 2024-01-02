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    • Челикович из «Ахмата» осудил Промеса за поведение в декабрьском матче

    Челикович из «Ахмата» осудил Промеса за поведение в декабрьском матче

    Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович высказался о перепалке со спартаковцем Квинси Промесом в декабре.

    • Игроки повздорили в перерыве матча в Грозном.
    • Тогда победил «Ахмат» со счетом 2:1.
    • После той игры был дисквалифицирован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

    «Стычка с Промесом? Я точно не знаю, что случилось по пути в раздевалку, но никто не может позволять себе неуважительного отношения к сопернику вне зависимости от того, являешься ты большой звездой или нет. Он не должен был так себя вести», – сказал Челикович.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.01.2024 22:10
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1704253680
    Из серии : "не читал , но осуждаю". Год новый , а стиль не меняется, всё что касается Спартака на первых полосах . Не надоело ?
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    Strig
    1704261840
    значит было за что
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704266628
    Провокатор этот уголовник. Сам из подтишка хамит и провоцирует соперника, а как доходит до стычки так сразу в кусты и из за спин начинает подхрюкивать. Скользкий типок. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1704276715
    Я точно не знаю что случилось, но ни кто ни имеет право открывать рот в Грозном.
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    alefreddy
    1704278622
    учи разуму Беришу провокатора
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    zigbert
    1704281309
    Промес то как раз и вел себя достойно в этом матче. Никаких стычек с игроками Ахмата у него не было.
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