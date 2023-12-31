Ещенко дал советы, как избежать похмелья

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко дал советы, как правильно употреблять спиртное в новогоднюю ночь.
– У вас есть какой-то свой рецепт от похмелья?
– Много не пить, да и все.
– А если все-таки много выпил, что делать?
– Значит, дозу свою надо знать. Обычно [помогает] рассол.
– Виталий Дьяков сказал, что с утра надо выпить холодного пива.
– Пиво – само собой, естественно.
– Есть у вас свой секрет?
– Нет. Пиво – самое нормальное утром.
- 39-летний Ещенко работает в системе «Кубани».
- Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
- Ещенко брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «РБ Спорт»