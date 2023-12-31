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    Ещенко дал советы, как избежать похмелья

    Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко дал советы, как правильно употреблять спиртное в новогоднюю ночь.

    – У вас есть какой-то свой рецепт от похмелья?

    – Много не пить, да и все.

    – А если все-таки много выпил, что делать?

    – Значит, дозу свою надо знать. Обычно [помогает] рассол.

    Виталий Дьяков сказал, что с утра надо выпить холодного пива.

    – Пиво – само собой, естественно.

    – Есть у вас свой секрет?

    – Нет. Пиво – самое нормальное утром.

    • 39-летний Ещенко работает в системе «Кубани».
    • Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • Ещенко брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    31.12.2023 11:15
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704010919
    Алкоголизм, скажу тебе по секрету, это не отдых, а тяжкий изнурительный труд! Гыгыгы
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    САДЫЧОК
    1704011331
    Лучше бы Джикию научил бы в футбол играть!
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    DMитрий
    1704014798
    И в этом батле побеждает Дьяков!
    Ответить
    E5
    1704015284
    какой еще совет, может дать русский футболист ..
    Ответить
    Питерский князь
    1704022649
    Если дохрена выпил то, 2 таблетки фенибута и 1 таблетку пенталгина с кодеином.
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