Ещенко дал советы, как избежать похмелья

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко дал советы, как правильно употреблять спиртное в новогоднюю ночь.

– У вас есть какой-то свой рецепт от похмелья?

– Много не пить, да и все.

– А если все-таки много выпил, что делать?

– Значит, дозу свою надо знать. Обычно [помогает] рассол.

– Виталий Дьяков сказал, что с утра надо выпить холодного пива.

– Пиво – само собой, естественно.

– Есть у вас свой секрет?

– Нет. Пиво – самое нормальное утром.