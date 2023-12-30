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    Романцев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев определил лучшего иностранного футболиста в чемпионате России по итогам уходящего года.

    «Квинси Промес – лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде», – сказал Романцев.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом был автоматически продлен до 2025 года.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2023 16:37
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    Комментарии (5)
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    alefreddy
    1703947624
    может оно и так как мастер считает
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    zigbert
    1703950591
    Романцев хотя и является советником в Пари НН, не забывает Спартак.
    Ответить
    АлексМак
    1703953782
    бред
    Ответить
    Exnaton
    1703965061
    А Вера?
    Ответить
    Виторио
    1704014726
    Олег Иваныч просто неудачно пошутил.
    Ответить
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