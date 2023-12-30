Романцев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев определил лучшего иностранного футболиста в чемпионате России по итогам уходящего года.

«Квинси Промес – лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде», – сказал Романцев.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.

Его контракт с клубом был автоматически продлен до 2025 года.

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