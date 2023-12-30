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    Романцев оскорбил критиков сборной России

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил 2023-й год для сборной России.

    «То, что сборная России все делает правильно, непонятно только дураку. Они просматривают и держат под контролем и молодых игроков, и игроков среднего возраста.

    В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать. Если есть возможность играть, надо это делать. Сборная делает все правильно.

    В Волгограде пришло 40 тысяч человек. Это показатель того, что все делается правильно», – сказал Романцев.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2023 15:55
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