Романцев оскорбил критиков сборной России

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил 2023-й год для сборной России.

«То, что сборная России все делает правильно, непонятно только дураку. Они просматривают и держат под контролем и молодых игроков, и игроков среднего возраста.

В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать. Если есть возможность играть, надо это делать. Сборная делает все правильно.

В Волгограде пришло 40 тысяч человек. Это показатель того, что все делается правильно», – сказал Романцев.