Романцев оскорбил критиков сборной России

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил 2023-й год для сборной России.
«То, что сборная России все делает правильно, непонятно только дураку. Они просматривают и держат под контролем и молодых игроков, и игроков среднего возраста.
В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать. Если есть возможность играть, надо это делать. Сборная делает все правильно.
В Волгограде пришло 40 тысяч человек. Это показатель того, что все делается правильно», – сказал Романцев.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»