Бывший советник Федуна скептически оценил отъезд Слуцкого в Китай

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, прокомментировал продолжение карьеры Леонидом Слуцким в китайском «Шанхай Шэньхуа».
«И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», – сказал Камоцци.
- Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
- Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
- Также будущий наставник китайского клуба работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: Metaratings.ru