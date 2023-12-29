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    • Бывший советник Федуна скептически оценил отъезд Слуцкого в Китай

    Бывший советник Федуна скептически оценил отъезд Слуцкого в Китай

    Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, прокомментировал продолжение карьеры Леонидом Слуцким в китайском «Шанхай Шэньхуа».

    «И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», – сказал Камоцци.

    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также будущий наставник китайского клуба работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: Metaratings.ru

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