Бывший советник Федуна скептически оценил отъезд Слуцкого в Китай

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, прокомментировал продолжение карьеры Леонидом Слуцким в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала», – сказал Камоцци.