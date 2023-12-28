Тренер 2DROTS дал окончательный ответ «Енисею»

Стало известно, перейдет ли Дмитрий Кузнецов из 2DROTS в «Енисей».

Медийный клуб продлил еще на один год контракт с букмекерской компанией Fonbet.

«Продолжается их совместный путь к большому футболу. Коллективный Жекит повзрослел и готов к покорению новых высот. Конечно, вместе с тренерским штабом Кузнецова. Викторович остается!» – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.