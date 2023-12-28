Тренер 2DROTS дал окончательный ответ «Енисею»

Стало известно, перейдет ли Дмитрий Кузнецов из 2DROTS в «Енисей».

Медийный клуб продлил еще на один год контракт с букмекерской компанией Fonbet.

«Продолжается их совместный путь к большому футболу. Коллективный Жекит повзрослел и готов к покорению новых высот. Конечно, вместе с тренерским штабом Кузнецова. Викторович остается!» – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Кузнецову предлагали в «Енисее» зарплату в размере 500 тысяч рублей в месяц.

Сам тренер говорил, что может отказать красноярцам из-за болезни отца.

«Енисей» идет в Первой лиге 10-м.

Ранее пост главного тренера покинул Эдуард Штейнбрехер.

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