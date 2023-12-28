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    Тренер 2DROTS дал окончательный ответ «Енисею»

    Стало известно, перейдет ли Дмитрий Кузнецов из 2DROTS в «Енисей».

    Медийный клуб продлил еще на один год контракт с букмекерской компанией Fonbet.

    «Продолжается их совместный путь к большому футболу. Коллективный Жекит повзрослел и готов к покорению новых высот. Конечно, вместе с тренерским штабом Кузнецова. Викторович остается!» – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

    • Кузнецову предлагали в «Енисее» зарплату в размере 500 тысяч рублей в месяц.
    • Сам тренер говорил, что может отказать красноярцам из-за болезни отца.
    • «Енисей» идет в Первой лиге 10-м.
    • Ранее пост главного тренера покинул Эдуард Штейнбрехер.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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