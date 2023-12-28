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Самые дорогие вратари мира

28 декабря 2023, 13:30
1

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

Первое место делят Майк Меньян из «Милана» и Диогу Кошта из «Порту».

Топ-20 рейтинга выглядит так:

  1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
  2. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
  3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 млн евро);
  4. Грегор Кобель («Боруссия Д», 40 млн евро);
  5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
  6. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
  7. Давид Рая («Арсенал», 35 млн евро);
  8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
  9. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро);
  10. Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро);
  11. Алиссон («Ливерпуль», 32 млн евро);
  12. Георгий Мамардашвили («Валенсия», 30 млн евро);
  13. Роберт Санчес («Челси», 30 млн евро);
  14. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 30 млн евро);
  15. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 28 млн евро);
  16. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 28 млн евро);
  17. Анатолий Трубин («Бенфика», 25 млн евро);
  18. Унаи Симон («Атлетик», 25 млн евро);
  19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад», 25 млн евро);
  20. Джордан Пикфорд («Эвертон», 22 млн евро).

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг тер Стеген Марк-Андре Куртуа Тибо Облак Ян Меньян Майк Эдерсон Доннарумма Джанлуиджи Онана Андре Райя Давид Кобель Грегор Кошта Диогу
Комментарии (1)
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DeStar
1703765815
хаахах, санчес из челси))) помню не такой давний матч когда комментатор кричал за матч раз 5 " да замените вы его уже, он играет против челси" ) мне этого одного матча хватило чтобы записать его в "кариусы"
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