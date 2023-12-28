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    Самые дорогие вратари мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

    Первое место делят Майк Меньян из «Милана» и Диогу Кошта из «Порту».

    Топ-20 рейтинга выглядит так:

    1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
    2. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
    3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 млн евро);
    4. Грегор Кобель («Боруссия Д», 40 млн евро);
    5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
    6. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
    7. Давид Рая («Арсенал», 35 млн евро);
    8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
    9. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро);
    10. Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро);
    11. Алиссон («Ливерпуль», 32 млн евро);
    12. Георгий Мамардашвили («Валенсия», 30 млн евро);
    13. Роберт Санчес («Челси», 30 млн евро);
    14. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 30 млн евро);
    15. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 28 млн евро);
    16. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 28 млн евро);
    17. Анатолий Трубин («Бенфика», 25 млн евро);
    18. Унаи Симон («Атлетик», 25 млн евро);
    19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад», 25 млн евро);
    20. Джордан Пикфорд («Эвертон», 22 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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