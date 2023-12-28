Самые дорогие вратари мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира после обновления рыночной стоимости футболистов.
Первое место делят Майк Меньян из «Милана» и Диогу Кошта из «Порту».
Топ-20 рейтинга выглядит так:
- Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
- Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 млн евро);
- Грегор Кобель («Боруссия Д», 40 млн евро);
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
- Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
- Давид Рая («Арсенал», 35 млн евро);
- Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро);
- Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро);
- Алиссон («Ливерпуль», 32 млн евро);
- Георгий Мамардашвили («Валенсия», 30 млн евро);
- Роберт Санчес («Челси», 30 млн евро);
- Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 30 млн евро);
- Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 28 млн евро);
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 28 млн евро);
- Анатолий Трубин («Бенфика», 25 млн евро);
- Унаи Симон («Атлетик», 25 млн евро);
- Алекс Ремиро («Реал Сосьедад», 25 млн евро);
- Джордан Пикфорд («Эвертон», 22 млн евро).
Источник: Transfermarkt