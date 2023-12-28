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    • Канчельскис жестко ответил Слуцкому: «Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне»

    Канчельскис жестко ответил Слуцкому: «Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне»

    Андрей Канчельскис отреагировал на слова Леонида Слуцкого про себя.

    Новый тренер «Шанхай Шэньхуа» накануне сказал: «Мостовой и Канчельскис – два очень больших игрока. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась».

    «Чего?! Я себя отлично чувствую после завершения карьеры. У меня жизнь бьет ключом.

    Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить?

    Ну это не серьезно, ребята. Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. Меня вообще не трогают его слова», – заявил Канчельскис.

    • Канчельскис несколько дней назад возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.
    • В ходе игровой карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Рейнджерс», «Фиорентину».
    • За сборную России провел 36 матчей и забил 4 гола.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +801

      dim29 33 секунды назад

      Кто-нибудь объяснит( в прошлом крутого игрока)Канчельскису,что речь идёт о тренерском ремесле,а не только о том кто где и когда за кого играл,даже не смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18289

      Garrincha58 21 минуту назад

      а ты похож на Бобика который в гостях у Шарика

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1755

      SLADE2019 1 час назад

      Андрей, ты прав. Не надо на козлов толстомордых внимания обращать. Пусть катится в Китай, хоть поменьше его будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6387

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Меня вообще не трогают его слова», – заявил Канчельскис....
      а видать задело

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1719

      Цугундeр 1 час назад

      "Человек никогда не играл в футбол." )
      Две опухшие "легенды" бросаются на всё , что движется мимо их легендарной жизни.
      Прожитой и просраной .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6630

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Спорить надо до тех пор, пока оппонент не согласится. А как согласится начать его опровергать. А иначе какой же это спор? Так, дискуссия…
      Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7181

      Питерский князь 1 час назад

      Походу у спортсменов, реально, мозгов нет!
      :))))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      prtcs > Питерский князь 1 час назад

      «Мостовой и Канчельскис – два очень больших игрока. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась». Сейчас занимаются только самовосхвалением и превратились в дворняжек. Л.Слуцкому успехов.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1755

      SLADE2019 > prtcs 1 час назад

      Ой, боже мой, вашего конского слегка тронули. Какие у него успехи могут быть? Да еще в Китае? Насмешил конь.

      0
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      Рейтинг: +7181

      Питерский князь > SLADE2019 42 минуты назад

      Не волнуйся ты так, ваши 1-18, никто и никогда не побьет.
      Вот это я называю успех!
      :)))

      2
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