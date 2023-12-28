Канчельскис жестко ответил Слуцкому: «Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне»

Андрей Канчельскис отреагировал на слова Леонида Слуцкого про себя.

Новый тренер «Шанхай Шэньхуа» накануне сказал: «Мостовой и Канчельскис – два очень больших игрока. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась».

«Чего?! Я себя отлично чувствую после завершения карьеры. У меня жизнь бьет ключом.

Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить?

Ну это не серьезно, ребята. Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. Меня вообще не трогают его слова», – заявил Канчельскис.