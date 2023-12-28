Канчельскис жестко ответил Слуцкому: «Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне»

Андрей Канчельскис отреагировал на слова Леонида Слуцкого про себя.
Новый тренер «Шанхай Шэньхуа» накануне сказал: «Мостовой и Канчельскис – два очень больших игрока. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась».
«Чего?! Я себя отлично чувствую после завершения карьеры. У меня жизнь бьет ключом.
Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить?
Ну это не серьезно, ребята. Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. Меня вообще не трогают его слова», – заявил Канчельскис.
- Канчельскис несколько дней назад возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.
- В ходе игровой карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Рейнджерс», «Фиорентину».
- За сборную России провел 36 матчей и забил 4 гола.
Источник: Sport24