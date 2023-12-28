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  • Канчельскис жестко ответил Слуцкому: «Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне»

Канчельскис жестко ответил Слуцкому: «Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне»

28 декабря 2023, 12:35
14

Андрей Канчельскис отреагировал на слова Леонида Слуцкого про себя.

Новый тренер «Шанхай Шэньхуа» накануне сказал: «Мостовой и Канчельскис – два очень больших игрока. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась».

«Чего?! Я себя отлично чувствую после завершения карьеры. У меня жизнь бьет ключом.

Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить?

Ну это не серьезно, ребята. Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. Меня вообще не трогают его слова», – заявил Канчельскис.

  • Канчельскис несколько дней назад возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.
  • В ходе игровой карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Рейнджерс», «Фиорентину».
  • За сборную России провел 36 матчей и забил 4 гола.

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Источник: Sport24
Азия Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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Цугундeр
1703757447
"Человек никогда не играл в футбол." ) Две опухшие "легенды" бросаются на всё , что движется мимо их легендарной жизни. Прожитой и просраной .
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Дядя Серёжа
1703757611
Меня вообще не трогают его слова», – заявил Канчельскис.... а видать задело
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SLADE2019
1703758739
Андрей, ты прав. Не надо на козлов толстомордых внимания обращать. Пусть катится в Китай, хоть поменьше его будет.
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Garrincha58
1703761162
а ты похож на Бобика который в гостях у Шарика
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dim29
1703762418
Кто-нибудь объяснит( в прошлом крутого игрока)Канчельскису,что речь идёт о тренерском ремесле,а не только о том кто где и когда за кого играл,даже не смешно.
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k611
1703763992
Если слова не трогают, зачем отвечаешь?
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Опорник1984
1703764345
Слуцкому дали еще один шанс. То что он выиграл с ЦСКА то это наследие Газаева. Сейчас будет видно чего он стоит на самом деле. Либо тренер. Либо шоумен.
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ArReal
1703768379
Канчела как в анекдоте - Я скакал за Вами три дня и три ночи, чтобы сказать Вам о том, как Ваши слова мне безразличны)
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Исмо
1703791595
....зато ты теперь дебил, а он грамотный тренер!!!
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