Аршавин прокомментировал назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что Леонид Слуцкий будет тренировать «Шанхай Шэньхуа».

«В целом будет интересно узнавать какие‑то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров; потом переходит в ютуб, потом едет в Китай…

Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», – заявил Аршавин.

Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.

Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.

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