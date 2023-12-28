Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин прокомментировал назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Аршавин прокомментировал назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что Леонид Слуцкий будет тренировать «Шанхай Шэньхуа».

    «В целом будет интересно узнавать какие‑то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров; потом переходит в ютуб, потом едет в Китай…

    Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», – заявил Аршавин.

    • Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.

    Новости по теме
    Петржела оценил назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»
    Канчельскис пожелал Слуцкому не опозориться в Китае 1
    Селюк: «Слуцкий пригласит Дзюбу в Китай, они как «Твикс» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6607

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      А вот возьмёт Лёня Качалкин назло всем и выиграет титул в Китае. Кожа у него как у слона, непробиваемая. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      bashnat013 20 минут назад

      Согласен,Слуцкий мужик с яйцами,не то что эти две мосто и Кон Чен ый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3582

      Suvorov71 1 час назад

      Да ты Андрюша еще не дорос до Слуцкого, он имеет опыт работы и в клубах и в сборной, а вы пока шибздики, учитесь пока он открыт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6607

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 1 минуту назад

      Шибздики нынче все хряки по сравнению с Андрюшей. Гыгыгы

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+