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    • Губерниев прокомментировал назначение Слуцкого в клуб из Китая

    Губерниев прокомментировал назначение Слуцкого в клуб из Китая

    Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение российского тренера Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

    «Китай – это прекрасный выбор. Это спортивная страна, может быть, футбол не такой сильный. Слуцкий действующий тренер, пусть работает, а потом вернется в Россию и возглавит приличный клуб. «Шанхай Шэньхуа» – это новый и интересный вызов для Слуцкого.

    Я верю, что через пару лет он с новыми силами сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он тренер, и тренер неплохой», – сказал Губерниев.

    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • В минувшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в чемпионате Китая и выиграл Кубок страны.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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