Губерниев прокомментировал назначение Слуцкого в клуб из Китая

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение российского тренера Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Китай – это прекрасный выбор. Это спортивная страна, может быть, футбол не такой сильный. Слуцкий действующий тренер, пусть работает, а потом вернется в Россию и возглавит приличный клуб. «Шанхай Шэньхуа» – это новый и интересный вызов для Слуцкого.

Я верю, что через пару лет он с новыми силами сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он тренер, и тренер неплохой», – сказал Губерниев.