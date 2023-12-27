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    • Мостовой — о назначении Слуцкого в «Шэньхуа»: «Ну возглавил и возглавил»

    Мостовой — о назначении Слуцкого в «Шэньхуа»: «Ну возглавил и возглавил»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, что Леонид Слуцкий уехал работать в Китай, потому что в РФ уже никто не хотел работать с ним.

    «Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа»? Ну возглавил и возглавил. Молодец. Ничего не могу сказать по этому поводу. Удачи ему. Удивило ли это назначение? Его агенты умеют работать. Он ведь уже тренировал зарубежные клубы. Возможно, в России никто уже не захотел работать со Слуцким, поэтому он уехал в Китай», – сказал Мостовой.

    • Слуцкий станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1719

      Цугундeр 58 минут назад

      Сказал Мостовой . И в знак пренебрежения нассал мимо писсуара . На курсах тренерских для повышения дегенерации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25501

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      И то правда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6379

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      А действительно...

      1
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