Мостовой — о назначении Слуцкого в «Шэньхуа»: «Ну возглавил и возглавил»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, что Леонид Слуцкий уехал работать в Китай, потому что в РФ уже никто не хотел работать с ним.
«Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа»? Ну возглавил и возглавил. Молодец. Ничего не могу сказать по этому поводу. Удачи ему. Удивило ли это назначение? Его агенты умеют работать. Он ведь уже тренировал зарубежные клубы. Возможно, в России никто уже не захотел работать со Слуцким, поэтому он уехал в Китай», – сказал Мостовой.
- Слуцкий станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»