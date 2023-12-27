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    • Канчельскис высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб

    Канчельскис высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис похвалил агентов Леонида Слуцкого после назначения последнего главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

    «Слуцкому будет тяжело первое время в Китае. Агенты его молодцы, хорошо поработали, трудоустроив его в «Шанхай Шэньхуа», особенно после его бездарных шоу. Будем смотреть теперь за Слуцким в Китае. Дай бог, чтобы у него там все получилось. Он, как бы мы там не говорили, представитель России, и мы будем болеть, переживать за него.

    Слуцкий должен сам понимать, что надо показать результат, потому что все смотрят только на это. В Англии, Нидерландах у него не получилось, в России в последнее время он тоже результата не достиг. Надеемся, что в Китае получится. Только время покажет, сможет ли Леонид привнести что‑то новое в китайский футбол. Главное – не ударить лицом в грязь», – сказал Канчельскис.

    • Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января.
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1719

      Цугундeр 55 минут назад

      Ты там в киргизскую коровью лепёшку не ударь лицом , легенда кумысная..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      eugen-han 2 часа назад

      Переживать? То есть краснеть и испытывать стыд за соотечественника?
      Нет уж, пусть там сам и без инфоподдержи, которую наверняка здесь устроят. Китай не футбольная страна в отличие от России, которую он так назвал, потому что не любит, а может даже ненавидит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2664

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Андрей был очень корректен.Может,Слуцкий его попросил дать интервью?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17657

      Алексей З > yorgenbarenz 1 час назад

      Просто сам Андрей уехал тренировать в Кыргыстан, ну и как после этого критиковать уехавшего в Китай.

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