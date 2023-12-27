Канчельскис высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис похвалил агентов Леонида Слуцкого после назначения последнего главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкому будет тяжело первое время в Китае. Агенты его молодцы, хорошо поработали, трудоустроив его в «Шанхай Шэньхуа», особенно после его бездарных шоу. Будем смотреть теперь за Слуцким в Китае. Дай бог, чтобы у него там все получилось. Он, как бы мы там не говорили, представитель России, и мы будем болеть, переживать за него.

Слуцкий должен сам понимать, что надо показать результат, потому что все смотрят только на это. В Англии, Нидерландах у него не получилось, в России в последнее время он тоже результата не достиг. Надеемся, что в Китае получится. Только время покажет, сможет ли Леонид привнести что‑то новое в китайский футбол. Главное – не ударить лицом в грязь», – сказал Канчельскис.