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    • Тренер «Зенита» Виллиам оценил информацию об уходе Вендела

    Тренер «Зенита» Виллиам оценил информацию об уходе Вендела

    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сказал, что в Бразилии ходит много бредовых слухов, которые не соответствуют действительности.

    «Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

    • Еще две недели назад «Зенит» покупал кого-то за 40 миллионов, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация – фейки», – сказал Виллиам де Оливейра.
    • Виллиам де Оливейра работает в «Зените» с 2019 года.
    • До этого он был помощником тренера в «Уфе», а также выступал за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -26

      YourFear 8 минут назад

      Да никто зимой не уйдёт, летом возможно ещё, но сейчас его только за норм сумму отпустят, а иначе какой смысл? Замены нету Малкому, а ещё и замена Вендела добавится

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