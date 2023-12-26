Представитель Адамова прояснил, был ли вратарь «Зенита» в квартире во время взрыва

Кирилл Ливанов, представитель голкипера «Зенита» Дениса Адамова, высказался об инциденте со взрывом бытового газа.

Взрыв прогремел вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи.

В квартире Адамова выбило дверь и окна – масштаб разрушений можно посмотреть здесь.

Изначально сообщалось, что футболиста в квартире не было.

«Это какое-то недоразумение, Денису никто не звонил и он ни с кем не обсуждал случившееся. Однако вам я могу подтвердить, что действительно во время взрыва он с семьей находился дома и никак не пострадал.

Вместе с тем, хочу выразить благодарность ФК «Сочи», который оперативно сработал и очень помог Денису с жильем в этот сложный момент», – заявил Ливанов.