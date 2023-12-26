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    • Представитель Адамова прояснил, был ли вратарь «Зенита» в квартире во время взрыва

    Представитель Адамова прояснил, был ли вратарь «Зенита» в квартире во время взрыва

    Кирилл Ливанов, представитель голкипера «Зенита» Дениса Адамова, высказался об инциденте со взрывом бытового газа.

    • Взрыв прогремел вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи.
    • В квартире Адамова выбило дверь и окна – масштаб разрушений можно посмотреть здесь.
    • Изначально сообщалось, что футболиста в квартире не было.

    «Это какое-то недоразумение, Денису никто не звонил и он ни с кем не обсуждал случившееся. Однако вам я могу подтвердить, что действительно во время взрыва он с семьей находился дома и никак не пострадал.

    Вместе с тем, хочу выразить благодарность ФК «Сочи», который оперативно сработал и очень помог Денису с жильем в этот сложный момент», – заявил Ливанов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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