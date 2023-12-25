Зарема назвала самую ненавидимую команду РПЛ

ФФФся страна ненавидит помойку блекло-лазурную!
И это факт!
Весь Питер практически болел и болеет за лучший клуб России Спартак.
Зарема Салихова ответила на вопросы о «Сочи» и «Зените».
– «Сочи» идет на вылет, а «Зенит» впервые за пять лет не на первом месте перед весной. Это карма? Вы видите, с какого момента в этом году у них всe пошло не так?
– «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио [Фернандеса] тоже явно не в плюс.
«Сочи» не люблю ещe со времен «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.
– Александр Григорян говорил, что минимум половина его окружения ждeт осечки «Зенита». Вы тоже?
– Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.