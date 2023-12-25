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Зарема назвала самую ненавидимую команду РПЛ

25 декабря 2023, 19:38
46

Зарема Салихова ответила на вопросы о «Сочи» и «Зените».

– «Сочи» идет на вылет, а «Зенит» впервые за пять лет не на первом месте перед весной. Это карма? Вы видите, с какого момента в этом году у них всe пошло не так?

– «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио [Фернандеса] тоже явно не в плюс.

«Сочи» не люблю ещe со времен «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.

Александр Григорян говорил, что минимум половина его окружения ждeт осечки «Зенита». Вы тоже?

Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Салихова Зарема
Комментарии (46)
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Ziklop
1703523474
какая тусовочка у этой особы? все из её тусы против Зенита, ктоб сомневался, московский "гламур"-(гавномур) против Зенита!
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Дубина
1703523780
ФФФся страна ненавидит помойку блекло-лазурную! И это факт! Весь Питер практически болел и болеет за лучший клуб России Спартак.
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Napaleon Banapart
1703524374
Зарема херни не скажет...
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RedMaksim97
1703525752
Сочи и Зенит. Две ненавидимых)
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Дубина
1703525942
хахаха))) Как же прикольно когда три бота помойку блекло-дырявую защищают((( ОРУ. О пуканы у вшивых горят))!!! аааааааа
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PHILADELPHIA 005
1703527052
Очень радовался победе Зенита в Чемпионате СССР 1984, под руководством П.Ф.Садырина, помню голы мастера стандартов Ю.В.Желудкова. Сегодня при всём уважении к С.Б.Семаку и истории ФК Зенит, команда не вызывает столько положительных эмоций.
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YourFear
1703527977
А кто любит розовых тампаксов? Во главе со шкурой продажной? Кто реально выражает уважение свинорылым? Либо стебут обоссаных, либо презирают, жалеют, и по сути ничего. И эта масса дерьма, завидуя Зениту, вечно причмокивая где-то снизу, утешается тем, что ищет поддержку у других клубов, хотя кроме хромого паровоза, их никто и не поддержал никогда. Но два клуба неудачников, которые собирают футболистов после Зенита, ещё кукарекают что-то. А самое угарное, что эта шкурка недавно стебала свинорылых, и все были ей недовольны, а тут сразу забыли, попущенные терпилы, не зря сидя писают додики из свинарни
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VVM1964
1703530183
ВСЁ - хана пердакам зенитовских болел - там сейчас "ядерный взрыв" будет !!! )))
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Дубина
1703532587
Мда уж!! За картонно-липовых чампионов стыдно всем и всегда! Так помойка бесполезная)) Цацка Алешкина. Цыганей накупил бразильских и радуются)))
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СПОРТ 21 века
1703539818
Объективно ненавистников Зенита по России больше чем условного Спартака. Зенит ненавидят в Краснодаре, Ростове, Воронеже, Калининграде, Москве, Волгограде, Тольятти, Екатеринбурге, даже в Казане отношение равнодушное к нему. У Спартака столько врагов по России совершенно точно нет. Некоторые сегодня Зенит по аналогии политики сравнивают даже с Западом, мол есть Зенит (Запад) и все остальные, которые сплачиваются, чтобы остановить эту гадость любой ценой. В принципе если посмотреть, как Зенит добивался успехов, то аналогия с Западом будет весьма уместна. Зенит как и Запад в футбольном мире всегда действует цинично, неспортивно, провокационно, исподтишка (также в политическом мире действует и Запад). Плюс давит весь футбол своими деньгми!
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