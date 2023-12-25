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    Зарема назвала самую ненавидимую команду РПЛ

    Зарема Салихова ответила на вопросы о «Сочи» и «Зените».

    – «Сочи» идет на вылет, а «Зенит» впервые за пять лет не на первом месте перед весной. Это карма? Вы видите, с какого момента в этом году у них всe пошло не так?

    – «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио [Фернандеса] тоже явно не в плюс.

    «Сочи» не люблю ещe со времен «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.

    Александр Григорян говорил, что минимум половина его окружения ждeт осечки «Зенита». Вы тоже?

    Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2101

      Дубина 7 минут назад

      ФФФся страна ненавидит помойку блекло-лазурную!

      И это факт!
      Весь Питер практически болел и болеет за лучший клуб России Спартак.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5851

      Ziklop > Дубина 4 минуты назад

      павелий тебя выгнали из "доцентов", теперь в больничке живёшь? ну там тебе и место!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5851

      Ziklop 12 минут назад

      какая тусовочка у этой особы? все из её тусы против Зенита, ктоб сомневался, московский "гламур"-(гавномур) против Зенита!

      1
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      Рейтинг: +3536

      Suvorov71 > Ziklop 1 минуту назад

      Ты не прав одноглазый, для меня все команды нормальные, кроме питерской помойки, да это и не команда просто помойка из питера

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