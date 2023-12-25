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    • Зарема одним словом охарактеризовала ситуацию с Джикией в «Спартаке»

    Зарема одним словом охарактеризовала ситуацию с Джикией в «Спартаке»

    Зарема Салихова высказалась о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака».

    – История с Джикией – трагедия года?

    – Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.

    В первую очередь, тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.

    Можно получить такую рану, что еe в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20998

      NewLife 1 минуту назад

      Во первых, пока ни кто не собирается от него избавляться, он сам хочет уйти, так как не попадает в основу.
      Во-вторых, он получал и получает о@уенную зарплату, т.е. благодарность выдается каждый месяц в виде ден знаков.
      Я был лучшего мнения о Зареме, но ее последний пздеж убеждает меня, что я не прав.

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      Рейтинг: +794

      Alemann 39 минут назад

      В кои то веки Зарема дело сказала.

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