Во первых, пока ни кто не собирается от него избавляться, он сам хочет уйти, так как не попадает в основу.
Во-вторых, он получал и получает о@уенную зарплату, т.е. благодарность выдается каждый месяц в виде ден знаков.
Я был лучшего мнения о Зареме, но ее последний пздеж убеждает меня, что я не прав.
Зарема Салихова высказалась о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака».
– История с Джикией – трагедия года?
– Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.
В первую очередь, тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.
Можно получить такую рану, что еe в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет со 2 сентября.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.