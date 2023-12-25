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  • Зарема одним словом охарактеризовала ситуацию с Джикией в «Спартаке»

Зарема одним словом охарактеризовала ситуацию с Джикией в «Спартаке»

25 декабря 2023, 16:43
4

Зарема Салихова высказалась о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака».

– История с Джикией – трагедия года?

– Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.

В первую очередь, тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.

Можно получить такую рану, что еe в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt.

  • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
  • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
  • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Салихова Зарема
Комментарии (4)
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Alemann
1703514391
В кои то веки Зарема дело сказала.
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NewLife
1703516727
Во первых, пока ни кто не собирается от него избавляться, он сам хочет уйти, так как не попадает в основу. Во-вторых, он получал и получает о@уенную зарплату, т.е. благодарность выдается каждый месяц в виде ден знаков. Я был лучшего мнения о Зареме, но ее последний пздеж убеждает меня, что я не прав.
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alefreddy
1703517323
Джикия сдал и сам это понимает.Вопрос времени
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Серый212918
1703519969
Эксперт и экскорт. Слова похожие, вот и попутала.
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