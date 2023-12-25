Зарема одним словом охарактеризовала ситуацию с Джикией в «Спартаке»

Зарема Салихова высказалась о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака».

– История с Джикией – трагедия года?

– Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.

В первую очередь, тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.

Можно получить такую рану, что еe в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt.

Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.

В РПЛ он не играет со 2 сентября.

Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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