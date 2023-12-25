Бразилии грозит отстранение от международных турниров

ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF), что ей грозит отстранение от международных турниров.

Как пишет Associated Press, в CBF планируются внеплановые выборы президента организации – якобы с целью сместить нынешнего главу Эдналдо Родригеса. ФИФА считает это грубым нарушением своих правил.

Если наказание будет реализовано, клубы и сборная Бразилии не смогут выступать в международных турнирах.