Бразилии грозит отстранение от международных турниров

ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF), что ей грозит отстранение от международных турниров.
Как пишет Associated Press, в CBF планируются внеплановые выборы президента организации – якобы с целью сместить нынешнего главу Эдналдо Родригеса. ФИФА считает это грубым нарушением своих правил.
Если наказание будет реализовано, клубы и сборная Бразилии не смогут выступать в международных турнирах.
- Родригес и ряд его подчиненных сейчас отстранены от работы в CBF судом Рио-де-Жанейро. Причина – нарушения на победных для функционера выборах.
Источник: «Бомбардир»