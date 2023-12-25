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    Бразилии грозит отстранение от международных турниров

    ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF), что ей грозит отстранение от международных турниров.

    Как пишет Associated Press, в CBF планируются внеплановые выборы президента организации – якобы с целью сместить нынешнего главу Эдналдо Родригеса. ФИФА считает это грубым нарушением своих правил.

    Если наказание будет реализовано, клубы и сборная Бразилии не смогут выступать в международных турнирах.

    • Родригес и ряд его подчиненных сейчас отстранены от работы в CBF судом Рио-де-Жанейро. Причина – нарушения на победных для функционера выборах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12754

      BRO_football 44 минуты назад

      Добро пожаловать в клуб неудачников, Бразилия. Россия тебя уже ждёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17641

      Алексей З 1 час назад

      Этого не будет никогда.
      Просто информационный шум.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1753

      SLADE2019 1 час назад

      Не хотелось бы конечно. Но то, в каком состоянии сейчас находится бразильский футбол, на ближайшие год-два, для мирового сообщества вряд ли это будет трагедией. А для нас вообще счастье, каждый месяц можно любые товарищеские встречи проводить.

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      Рейтинг: +22705

      Cleaner 1 час назад

      Если нарушения на выборах поддержаны ФИФА, значит это были правильные выборы!...)))

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