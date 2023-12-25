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Бразилии грозит отстранение от международных турниров

25 декабря 2023, 11:14
5

ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF), что ей грозит отстранение от международных турниров.

Как пишет Associated Press, в CBF планируются внеплановые выборы президента организации – якобы с целью сместить нынешнего главу Эдналдо Родригеса. ФИФА считает это грубым нарушением своих правил.

Если наказание будет реализовано, клубы и сборная Бразилии не смогут выступать в международных турнирах.

  • Родригес и ряд его подчиненных сейчас отстранены от работы в CBF судом Рио-де-Жанейро. Причина – нарушения на победных для функционера выборах.

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Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Бразилия
Комментарии (5)
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SLADE2019
1703493842
Не хотелось бы конечно. Но то, в каком состоянии сейчас находится бразильский футбол, на ближайшие год-два, для мирового сообщества вряд ли это будет трагедией. А для нас вообще счастье, каждый месяц можно любые товарищеские встречи проводить.
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BRO_football
1703497435
Добро пожаловать в клуб неудачников, Бразилия. Россия тебя уже ждёт.
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zigbert
1703506502
Скорей всего до отстранения сборной Бразилии дело не дойдет.
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orlovcar
1703560573
будет с кем товарняки гонять)))
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