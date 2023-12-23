В субботу, 23 декабря, «Болонья» сыграет с «Аталантой» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Болонья»

«Болонья» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 28 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 7 ничьих и 3 поражений. Футболисты «Болоньи» забили 20 голов и пропустили 12 мячей.

«Аталанта»

«Аталанта» идет на 7-й позиции с 26 баллами в активе после 16 туров. У команды 8 побед, 2 ничьи и 6 поражений, забито 28 голов и пропущено 19 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Болоньей» и «Аталантой» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Болонья» – «Аталанта»

Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы, в последних матчах показывают стабильные результаты – и «Болонья» и «Аталанта» выиграли по три последних матчах. Примечательно, хозяева поля в прошлом туре обыграли на выезде лидирующий «Интер». Предположим, что в это игре забьют обе команды – 1.84.