В субботу, 23 декабря, «Болонья» сыграет с «Аталантой» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
«Болонья»
«Болонья» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 28 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 7 ничьих и 3 поражений. Футболисты «Болоньи» забили 20 голов и пропустили 12 мячей.
«Аталанта»
«Аталанта» идет на 7-й позиции с 26 баллами в активе после 16 туров. У команды 8 побед, 2 ничьи и 6 поражений, забито 28 голов и пропущено 19 мячей.
Личные встречи
Последние пять встреч между «Болоньей» и «Аталантой» завершились следующим образом:
- 08.04.23 «Аталанта» – «Болонья» 0:2;
- 09.01.23 «Болонья» – «Аталанта» 1:2;
- 20.03.22 «Болонья» – «Аталанта» 0:1;
- 28.08.21 «Аталанта» – «Болонья» 0:0;
- 25.04.21 «Аталанта» – «Болонья» 5:0.
Прогноз на матч «Болонья» – «Аталанта»
Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы, в последних матчах показывают стабильные результаты – и «Болонья» и «Аталанта» выиграли по три последних матчах. Примечательно, хозяева поля в прошлом туре обыграли на выезде лидирующий «Интер». Предположим, что в это игре забьют обе команды – 1.84.