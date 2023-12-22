Реакция Уткина на скорый отъезд Слуцкого в Китай

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал планирующееся назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Сам Леонид Слуцкий пока еще не подтверждал своего намерения, но, учитывая, что уже сутки прошли с момента объявления, наверное, если бы это было неправдой, как минимум, опровержение бы уже поступило.

Честно говоря, я очень рад тому, что Слуцкий возвращается к тренерской карьере, исключительно потому, что он именно туда возвращается, а не потому, что, может быть, кто-то подумает, типа, минус-конкурент в общественном пространстве.

Я очень этому рад, я об этом подумал сам впервые, когда узнал о том, что авторский проект Слуцкого с Артемом Дзюбой закрывается. Я тогда подумал, что у Слуцкого просто появились другие намерения. Вот так вот год он посвятил деятельности в медиа. И сейчас он находится в стадии либо окончательного согласования с клубом «Шанхай Шэньхуа», либо может быть в поисках просто нового клуба», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.

После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Шанхай Шэньхуа» в последнем чемпионате Китая финишировал 5-м.

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