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Белоус назвал факторы, которые могут повлиять на работу Слуцкого в Китае

22 декабря 2023, 12:58

Футбольный функционер Юрий Белоус, занимавший должности президента «Москвы», вице-президента «Локомотива» и генерального директора «Ростова», прокомментировал возможное назначение бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Думаю, что Слуцкий свой перерыв в тренерской деятельности использовал не только для совершенствования себя в шоу и разных баттлах. Наверняка, Леонид Викторович следил за нынешним футболом, и вернуться в тренерскую деятельность для него не составит проблем.

Если есть реальное предложение от «Шанхай Шэньхуа», то, думаю, он готов. Если Слуцкий сможет со своим тренерским штабом тренировать китайскую команду, то я буду только аплодировать.

Будем внимательно следить за Леонидом Викторовичем. Ему предстоит прекрасное и интересное приключение. У китайского футбола много всего впереди, этот вид спорта там любят, да и вообще – Китай чудесная дружественная страна для России.

Получится ли у Слуцкого в Китае? Почему нет? Леонид Викторович достаточно гибкий тренер. Если на него не будет оказано дополнительного давления, то вполне возможно», – сказал Белоус.

  • Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
  • После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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