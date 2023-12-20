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    • Лидер Первой лиги готов подписать Джикию: «Мы ждем Георгия»

    Лидер Первой лиги готов подписать Джикию: «Мы ждем Георгия»

    Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев выразил готовность подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

    «Где может оказаться Джикия? Куда только не отправляют его. Напишите, что мы его ждeм. Все будут рады. Мы претендуем на выход в РПЛ, хороший вариант. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность.

    Я хочу, чтобы его карьера не останавливалась, чтобы Георгий играл. Центральным защитником можно играть долго. На этой позиции можно выступать и когда футболисту за 35 лет. Конечно, я хочу, чтобы он играл за «Спартак». У него очень правильное отношение к команде, как к чему-то родному. «Спартак» ему многое дал, он отвечает взаимностью.

    Но пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве. Финансовый вопрос, как говорится по простому: потянем или нет», – сказал Гаджиев.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 20:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +144

      WE ARE FOR PETER 10 секунд назад

      Выйдут в вышку и нагнут и унизят спартак! Акрон в курсе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37383

      VVM1964 40 минут назад

      Докатился Жора (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1323

      The only one 1 час назад

      Ну да, тут ему и место

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      Strig > The only one 1 час назад

      не скажи...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1323

      The only one > Strig 1 час назад

      Не скажу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37383

      VVM1964 > The only one 38 минут назад

      Вот это правильно - рот закрой и не отсвечивай !!! ))) Впрочем всё равно за умного не сойдешь !!! Всё, всё - больше не трогаю, что бы не завоняло !!!

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