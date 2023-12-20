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  • Селюк отреагировал на новость о Слуцком: «Или китайцы сумасшедшие, или звезды так совпали»

Селюк отреагировал на новость о Слуцком: «Или китайцы сумасшедшие, или звезды так совпали»

20 декабря 2023, 13:33
1

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить «Шанхай Шэньхуа».

– Справится ли Слуцкий в Китае?

– Пока он с Хвичей Кварацхелией в «Рубине» вылетел в Первую лигу. Я даже не знаю. Мне кажется, Слуцкий уже закончил с футболом, нет? Он больше в шоу-бизнесе. Его шоу закрыли? Смотрел один из первых эпизодов, чушь собачья, она и закончилась.

Тут два варианта: или китайцы сумасшедшие, или звезды так совпали. Возможно, это вброс самого Слуцкого, чтобы его не забывали. В России, как понимаю, все забыли такого тренера. Он ушел в шоу-бизнес, там тоже начал спотыкаться, мат перемат, это не долгая история. Меня бы не удивило, если он сам про себя напомнил.

– Со всей историей с шоу в России ему реально найти работу? Или же руководство клубов будет действовать с оглядкой?

– Большие клубы его не возьмут, а в маленькие не думаю, что он сам пойдет. Это совсем уж. Он же претендует на определенные финансы, свободные трансферные покупки, но это ему никто не даст. А идти в небольшой клуб такое себе.

Может быть, когда наступит момент, что деньги, которые он заработал, закончатся. Но, чувствую, он заработал немало, поэтому вряд ли они быстро закончатся. Думаю, он будет искать себя больше в шоу-бизнесе, чем в спортивной жизни. Тем более, у него же еще есть детская академия, которую, как он всем говорил, он построил в Волгограде на свои деньги. Только он забывал говорить, что за работу в академии ему платят. А везде в мире детский футбол это доходная часть бюджета клуба, не расходная.

Я уже об этом говорил в своем интервью и даже представлял квиточки, которые родители платят за каждого ребенка. И что этих денег достаточно для того, чтобы не просто построить академию.

Чудик в Москве вложил 200 тысяч во франшизу «Барселоны», открыл академию. Хотя она к «Барселоне» не имеет никакого отношения вообще. И берет по 500 долларов с каждого человека. Это прибыльная вещь и чистый бизнес. А Леня делал выездные сборы в Сочи. Родители везли детей, Леня появлялся из двух недель два дня, якобы на беседу. Гуру дал наставления, и всe стригли капусту с бедных детей и их родителей.

Всe это такое. Возможно, сейчас дело даже не в Слуцком, а из-за каких-то политических ситуаций кто-то поедет в Китай, кто-то приедет в Россию. Чисто политические шаги.

Китай – это Азия, там в команде иностранцев может быть до пяти человек, все остальные китайцы. Большинство из них ни на каком языке больше не разговаривает, кроме китайского. Понятно, что с переводчиком можно работать, но это всe не так просто.

  • Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
  • После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
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Fialet
1703074156
Возможно впервые Сельдюк правильно размышляет.
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