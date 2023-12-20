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    Канчельскис дал оценку шоу Слуцкого

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис похвалил агентов бывшего главного тренера ЦСКА и национальной команды РФ Леонида Слуцкого, который может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».

    «Возможное назначение Слуцкого в китайский клуб? Если его туда пригласили, то надеются, что у него еще есть запал продолжать работать.

    Посмотрим, как это будет выглядеть. Китай – специфическая страна. Там работать очень сложно, да и жить свою обычную жизнь тоже. Будем за ним следить.

    Наверное, его участие в шоу было некой паузой в карьере. Конечно, это шоу было ужасным. Но агенты хорошо поработали – прийти на шоу, а потом вернуться в футбол. Молодцы», – сказал Канчельскис.

    • Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
    • Затем Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

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    Источник: «Чемпионат»

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