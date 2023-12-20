Губерниев предложил план действий для Слуцкого по триумфальному возвращению

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев похвалил бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, который может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».

– Он молодец, тренер должен тренировать. Это отличная возможность вернуться к тренерству и, поработав там какое-то время, приехать в Россию и получить здесь хороший контракт в хорошей команде. Все-таки он, при всей любви к шоу-бизнесу, тренер, и несмотря на то, что я его часто критиковал, я в него как в тренера верю. Поэтому буду желать ему всяческих удач.

– Это не история про шлейф от шоу, который мешает устроиться здесь?

– Может быть, просто Китай ему больше денег заплатил, или ему там интересно. Он едет в великую страну, где прекрасный спорт. Может быть, не столь сильный футбол, но тем не менее. Если он верит в Китай, я желаю ему всяческих удач. Шлейф, безусловно, определенный есть, поэтому сейчас надо на мгновение скрыться, а потом триумфально вернуться.

– Языковой барьер не помешает?

– Если он туда едет, он берет на себя все риски. Поэтому пусть учит китайский или разговаривает на английском, которым владеет в совершенстве. Я тут не вижу проблемы.