Вратарь «Зенита» рассказал о самой необдуманной покупке и ресторанной жизни в Москве

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ рассказал о самой необдуманной трате денег в жизни.
– Как люди становятся вратарями?
– Я не любил бегать, поэтому решил стоять.
– Помните момент, когда прилетели первые большие деньги?
– Это произошло уже в достаточно зрелом возрасте.
– Башня слетала?
– Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать.
– На что потратил первые деньги?
– Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить.
– Знаю историю, что ты на день рождения подарил выступление Льва Лещенко.
– Да, брату. Живого!
– Что дороже: мотоцикл или Лещенко?
– Лещенко. Просто мотоцикл был не новый.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- 36‑летний голкипер в составе команды шесть раз выиграл чемпионат России.
- В этом сезоне он провeл 15 матчей.