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    • Вратарь «Зенита» рассказал о самой необдуманной покупке и ресторанной жизни в Москве

    Вратарь «Зенита» рассказал о самой необдуманной покупке и ресторанной жизни в Москве

    Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ рассказал о самой необдуманной трате денег в жизни.

    – Как люди становятся вратарями?

    – Я не любил бегать, поэтому решил стоять.

    – Помните момент, когда прилетели первые большие деньги?

    – Это произошло уже в достаточно зрелом возрасте.

    – Башня слетала?

    – Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать.

    – На что потратил первые деньги?

    – Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить.

    – Знаю историю, что ты на день рождения подарил выступление Льва Лещенко.

    – Да, брату. Живого!

    – Что дороже: мотоцикл или Лещенко?

    – Лещенко. Просто мотоцикл был не новый.

    • Кержаков – воспитанник «Зенита».
    • 36‑летний голкипер в составе команды шесть раз выиграл чемпионат России.
    • В этом сезоне он провeл 15 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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