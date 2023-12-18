Вратарь «Зенита» рассказал о самой необдуманной покупке и ресторанной жизни в Москве

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ рассказал о самой необдуманной трате денег в жизни.

– Как люди становятся вратарями?

– Я не любил бегать, поэтому решил стоять.

– Помните момент, когда прилетели первые большие деньги?

– Это произошло уже в достаточно зрелом возрасте.

– Башня слетала?

– Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать.

– На что потратил первые деньги?

– Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить.

– Знаю историю, что ты на день рождения подарил выступление Льва Лещенко.

– Да, брату. Живого!

– Что дороже: мотоцикл или Лещенко?

– Лещенко. Просто мотоцикл был не новый.