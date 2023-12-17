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    Быстров ответил, кто сильнее – Карпин или Абаскаль

    Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о возможной смене тренера в клубе.

    «Валерий Карпин и Станислав Черчесов сильнее Гильермо Абаскаля. Это факт.

    За третье-пятое место «Спартак» может бороться и без тренера. Убери Абаскаля – ниже команда не опустится», – считает Быстров.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • Упомянутый Быстровым Карпин приводил «Спартак» к серебру РПЛ и выводил в четвертьфинал Лиги Европы.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6283

      ПалкоВводецъ (returned) 5 минут назад

      Рыжая болонка явно сильнее рыжего физрука. Он хоть в футбол играл, да умеет пилить бюджеты клубов. Гыгыгы

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