Быстров ответил, кто сильнее – Карпин или Абаскаль

Рыжая болонка явно сильнее рыжего физрука. Он хоть в футбол играл, да умеет пилить бюджеты клубов. Гыгыгы
Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о возможной смене тренера в клубе.
«Валерий Карпин и Станислав Черчесов сильнее Гильермо Абаскаля. Это факт.
За третье-пятое место «Спартак» может бороться и без тренера. Убери Абаскаля – ниже команда не опустится», – считает Быстров.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- У Абаскаля контракт до 2025 года.
- Упомянутый Быстровым Карпин приводил «Спартак» к серебру РПЛ и выводил в четвертьфинал Лиги Европы.