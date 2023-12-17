Быстров ответил, кто сильнее – Карпин или Абаскаль

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о возможной смене тренера в клубе.

«Валерий Карпин и Станислав Черчесов сильнее Гильермо Абаскаля. Это факт.

За третье-пятое место «Спартак» может бороться и без тренера. Убери Абаскаля – ниже команда не опустится», – считает Быстров.