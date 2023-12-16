Мелешин заявил о мыслях покинуть «Спартак»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин не исключил уход из клуба.

«Годом доволен не очень, потому что получилось не все, что планировал. Сборы провел хорошо, но потом что-то пошло не так и потерял уверенность. Планировал забить побольше, потому что шансы были, тренер давал их.

Подвинуть Александра Соболева будет сложно, потому что он высокий и тяжелый. Буду пытаться выиграть конкуренцию у лучшего нападающего страны. Будет сложно, но я буду стараться.

Сменить команду? Такие мысли тоже есть. Пока не знаю, что будет дальше, впереди отпуск. Буду думать, что делать», – сказал Мелешин.