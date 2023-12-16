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    Мелешин заявил о мыслях покинуть «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Павел Мелешин не исключил уход из клуба.

    «Годом доволен не очень, потому что получилось не все, что планировал. Сборы провел хорошо, но потом что-то пошло не так и потерял уверенность. Планировал забить побольше, потому что шансы были, тренер давал их.

    Подвинуть Александра Соболева будет сложно, потому что он высокий и тяжелый. Буду пытаться выиграть конкуренцию у лучшего нападающего страны. Будет сложно, но я буду стараться.

    Сменить команду? Такие мысли тоже есть. Пока не знаю, что будет дальше, впереди отпуск. Буду думать, что делать», – сказал Мелешин.

    • У 19-летнего игрока 8 матчей в сезоне, гол.
    • Контракт Павла действует до 2025 года.
    • Его отец тоже выступал за «Спартак».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 22:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1771

      k611 28 минут назад

      Всё в его руках. Будет работать - будет прогрессировать

      0
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      Рейтинг: +116

      WE ARE FOR PETER 29 минут назад

      Все разбегутся от рыжего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5151

      шахта Заполярная > WE ARE FOR PETER 14 минут назад

      К травоядному конечно очередь выстроилась.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3927

      alefreddy 31 минуту назад

      надо прибавлять а не искать ФНЛ

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