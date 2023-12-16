В «Зените» прояснили ситуацию с переговорами с «Интернасьоналом» по Ренану

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил интерес «Интернасьонала» к центральному защитнику Роберту Ренану.
«Поступил запрос, оснований для переговоров нет», – сказал Медведев.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.
Источник: «Чемпионат»