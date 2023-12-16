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    • В «Зените» прояснили ситуацию с переговорами с «Интернасьоналом» по Ренану

    В «Зените» прояснили ситуацию с переговорами с «Интернасьоналом» по Ренану

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил интерес «Интернасьонала» к центральному защитнику Роберту Ренану.

    «Поступил запрос, оснований для переговоров нет», – сказал Медведев.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19661

      paracetamol 2 часа назад

      От балласта надо избавляться, да побыстрей!

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