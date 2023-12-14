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    • Колосков назвал игроков, которые выделяются в РПЛ больше других

    Колосков назвал игроков, которые выделяются в РПЛ больше других

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков затруднился назвать лучших игроков текущего чемпионата России.

    «По мне так нет лучших сейчас в чемпионате России. Выделяется, конечно, Кассьерра, потому что побольше забил, и Кордоба – неплохой бомбардир. В этом сезоне мне Промес понравился. Он поярче этих двоих выглядит. Вот когда играл у нас Малком, он был лучшим. Три года назад Барриос был лучшим. Сейчас и вратарей нет ярких, и защитников. В чемпионате России нет яркой личности. Клаудиньо потух, да и Барриос сдал в последний год», – сказал Колосков.

    • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (38 очков).
    • Лучшим бомбардиром на данный момент является нападающий Матео Кассьерра из «Зенита», Колумбиец забил 14 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6208

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Промес будет до последнего опу рвать в свинарне, только бы не выдали укрыватели преступника. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 12 минут назад

      Надо на Промеса одеть тюремную робу, вот тогда он точно будет выделяться.
      :)))

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