Колосков назвал игроков, которые выделяются в РПЛ больше других

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков затруднился назвать лучших игроков текущего чемпионата России.

«По мне так нет лучших сейчас в чемпионате России. Выделяется, конечно, Кассьерра, потому что побольше забил, и Кордоба – неплохой бомбардир. В этом сезоне мне Промес понравился. Он поярче этих двоих выглядит. Вот когда играл у нас Малком, он был лучшим. Три года назад Барриос был лучшим. Сейчас и вратарей нет ярких, и защитников. В чемпионате России нет яркой личности. Клаудиньо потух, да и Барриос сдал в последний год», – сказал Колосков.