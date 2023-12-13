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    УЕФА наказал Украину за расизм

    Дисциплинарный комитет УЕФА на своем сайте сообщил о наказания Украинской ассоциации футбола.

    Украинцы наказаны за расизм со стороны болельщиков во время отборочного матча Евро-2024 против Италии (0:0). Встреча прошла в ноябре в Леверкузене.

    Украина наказана штрафом в 20 тысяч евро, а также частичным закрытием трибун в ближайшем домашнем матче под эгидой УЕФА.

    • Сборная Украины в марте попробует пробиться на Евро-2024 через отборочный плей-офф.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20928

      ilichkadr 1 минуту назад

      "частичным закрытием трибун"
      Это как? Наверное закроют фанатский сектор и VIP-ложу......

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