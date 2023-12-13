УЕФА наказал Украину за расизм

Дисциплинарный комитет УЕФА на своем сайте сообщил о наказания Украинской ассоциации футбола.

Украинцы наказаны за расизм со стороны болельщиков во время отборочного матча Евро-2024 против Италии (0:0). Встреча прошла в ноябре в Леверкузене.

Украина наказана штрафом в 20 тысяч евро, а также частичным закрытием трибун в ближайшем домашнем матче под эгидой УЕФА.