Гаджиев рассказал об атаке телефонных мошенников

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что подвергся атаке телефонных мошенников.
«Да, информация соответствует действительности. Но такие ситуации были у многих. Бывает такое. Подобные звонки – длительный процесс. Ни сегодня, ни завтра не закончится. Могу только сказать, что я сразу понял, что это мошенники», – сказал Гаджиев.
- Аналогичные атаки были произведены на других ветеранов отечественного футбола.
- «Динамо» Мх лидирует в Первой лиге.
- Гаджиев ранее тренировал «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар», «Волгу».
Источник: «Спорт-Экспресс»