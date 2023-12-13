Гаджиев рассказал об атаке телефонных мошенников

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что подвергся атаке телефонных мошенников.

«Да, информация соответствует действительности. Но такие ситуации были у многих. Бывает такое. Подобные звонки – длительный процесс. Ни сегодня, ни завтра не закончится. Могу только сказать, что я сразу понял, что это мошенники», – сказал Гаджиев.