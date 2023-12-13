Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Гаджиев рассказал об атаке телефонных мошенников

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что подвергся атаке телефонных мошенников.

    «Да, информация соответствует действительности. Но такие ситуации были у многих. Бывает такое. Подобные звонки – длительный процесс. Ни сегодня, ни завтра не закончится. Могу только сказать, что я сразу понял, что это мошенники», – сказал Гаджиев.

    • Аналогичные атаки были произведены на других ветеранов отечественного футбола.
    • «Динамо» Мх лидирует в Первой лиге.
    • Гаджиев ранее тренировал «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар», «Волгу».

    Новости по теме
    Гаджиев объяснил, из-за кого Джикия не играет в «Спартаке» 8
    Гаджиев рассказал о разногласиях с Бердыевым в «Динамо» Мх 1
    Гаджиев: «Россиянам теперь есть за кого поболеть на Евро-2024» 16
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+