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Гаджиев рассказал об атаке телефонных мошенников

13 декабря 2023, 19:28

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что подвергся атаке телефонных мошенников.

«Да, информация соответствует действительности. Но такие ситуации были у многих. Бывает такое. Подобные звонки – длительный процесс. Ни сегодня, ни завтра не закончится. Могу только сказать, что я сразу понял, что это мошенники», – сказал Гаджиев.

  • Аналогичные атаки были произведены на других ветеранов отечественного футбола.
  • «Динамо» Мх лидирует в Первой лиге.
  • Гаджиев ранее тренировал «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар», «Волгу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи
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