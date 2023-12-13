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    Нигматуллин признался, что был чушпаном

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал сериал «Слово пацана».

    «Откровенно скажу, что в Казани всe действительно было так, как показано в сериале. Я окунулся в кошмар своего детства. Если говорить на языке этого сериала, то я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол. Мне было чуждо всe происходящее. Как бы меня не пытались куда-то привлечь, я всячески сопротивлялся и просто мечтал уехать из Казани, из ужаснейшего города того времени.

    Действительно было невозможно ходить по улице. Пару раз меня лишали ботинок, как это было в сериале. Это всe печально. Здорово, что Казань нашла в себе ресурсы и силы всe в себе изменить. Город изменился, начиная с 21 века. Казань является одним из самых красивых городов. Никакого намeка на то, что было тогда, сейчас нет. Но в то время я просто мечтал уехать из Казани. Сначала я переехал в Челны, где, конечно, было не настолько лучше. Уже в 20 лет я перебрался в Москву и вырвался из этого ада.

    Хочется похвалить создателей сериала за интересный продукт, пусть в какой-то степени он и жестокий. Мне было особенно тяжело это видеть, потому что я это пронeс через себя. Чeтко передана атмосфера Казани того времени», – сказал Нигматуллин.

    • Руслан родился в Казани в 1974 году.
    • За «Рубин» он не играл.
    • На счету Нигматуллина 24 матча за сборную России, 18 пропущенных голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17473

      Алексей З 2 минуты назад

      Посмотрите внимательно 6-ю серию , где указаны даты смерти многих "пацанов".
      Редко пережил период "асфальта" и лихих 90-х.
      "Чушпан" - это не оскорбление , это выбор пути по - жизни.

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