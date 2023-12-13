Топ-10 дорогих игроков РПЛ после обновления стоимостей

Transfermarkt после осенней части РПЛ обновил стоимости футболистов турнира. Новый топ-10 выглядит так.
1. Вендел («Зенит») – 22 миллиона евро.
2-4. Клаудиньо («Зенит») – 18.
2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 18.
2-4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 18.
5. Дуглас Сантос («Зенит») – 15.
6. Вильмар Барриос («Зенит») – 14.
7-8. Джон Кордоба («Краснодар») – 12.
7-8. Фeдор Чалов (ЦСКА) – 12.
9-11. Константин Тюкавин («Динамо») – 10.
9-11. Бителло («Динамо») – 10.
9-11. Иван Обляков (ЦСКА) – 10.
Источник: Transfermarkt