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    • «Унион» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    «Унион» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Реала», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Унион»: Рeннов, Лейте, Юранович, Руссийон, Кнохе, Госенс, Хедира, Фолланд, Хаберер, Лэйду, Беренс.

    Главный тренер: Ненад Бьелица

    «Реал»: Аррисабалага, Начо, Васкес, Рюдигер, Менди, Модрич, Вальверде, Себальос, Диас, Родриго, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Реал»

    Унион-Реал Мадрид смотреть онлайн 12 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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