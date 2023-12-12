Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Реала», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Унион»: Рeннов, Лейте, Юранович, Руссийон, Кнохе, Госенс, Хедира, Фолланд, Хаберер, Лэйду, Беренс.

Главный тренер: Ненад Бьелица

«Реал»: Аррисабалага, Начо, Васкес, Рюдигер, Менди, Модрич, Вальверде, Себальос, Диас, Родриго, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Реал»