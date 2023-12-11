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    Титов прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов предположил, почему Георгий Джикия лишился места в стартовом составе по ходу сезона.

    – У вас есть объяснение тотальному игнору Джикии?

    – Я не могу этого знать. А если бы даже и знал, не смог бы рассказать. Мне ситуация непонятна. Этот вопрос лучше задать людям, которые находятся в команде.

    Может быть, дело в конкуренции с Бабичем. В какой-то момент серб был однозначно сильнее, это было видно. У него и рост, и физические данные более внушительные. Возможно, решили что-то поменять, и Бабич выиграл эту конкуренцию.

    Первые четыре-пять матчей он выглядел вообще здорово. Но потом были и провалы – в Самаре, в Воронеже. Команда много пропускала, и Бабич ошибался в том числе.

    В таких моментах и проявляется искусство тренера: чуть передeрнуть состав, дать отдохнуть одному и дать поиграть другому. Но нет, Абаскаль с упорством ставит Бабича.

    Я понимаю, что это игрок сборной Сербии, который там постоянно выходит в основном составе, проводит большие матчи, а сейчас ещe и пробился со своей командой на чемпионат Европы напрямую.

    Конечно, здесь и статус играет большую роль. У нашей же сборной пока только товарищеские матчи есть. Но могут быть и другие факторы, о которых мы не знаем.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Зимой защитник может уйти в «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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