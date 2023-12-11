Титов прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов предположил, почему Георгий Джикия лишился места в стартовом составе по ходу сезона.

– У вас есть объяснение тотальному игнору Джикии?

– Я не могу этого знать. А если бы даже и знал, не смог бы рассказать. Мне ситуация непонятна. Этот вопрос лучше задать людям, которые находятся в команде.

Может быть, дело в конкуренции с Бабичем. В какой-то момент серб был однозначно сильнее, это было видно. У него и рост, и физические данные более внушительные. Возможно, решили что-то поменять, и Бабич выиграл эту конкуренцию.

Первые четыре-пять матчей он выглядел вообще здорово. Но потом были и провалы – в Самаре, в Воронеже. Команда много пропускала, и Бабич ошибался в том числе.

В таких моментах и проявляется искусство тренера: чуть передeрнуть состав, дать отдохнуть одному и дать поиграть другому. Но нет, Абаскаль с упорством ставит Бабича.

Я понимаю, что это игрок сборной Сербии, который там постоянно выходит в основном составе, проводит большие матчи, а сейчас ещe и пробился со своей командой на чемпионат Европы напрямую.

Конечно, здесь и статус играет большую роль. У нашей же сборной пока только товарищеские матчи есть. Но могут быть и другие факторы, о которых мы не знаем.

Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.

В РПЛ он не играет более 3 месяцев.

Зимой защитник может уйти в «Локомотив».

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