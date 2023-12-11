Топ-5 игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Европейский клубы готовятся к открытию зимнего трансферного окна. В большинстве топ-чемпионатов большая футбольная ярмарка стартует 1-2 января и продлится месяц. В России период дозаявок начнется позже – 22 января. У многих статусных игроков вскоре заканчиваются контракты со своими клубами. А это значит, что футболисты могут сменить команду уже этой зимой или следующим летом стать свободными агентами. Вашему вниманию – самые дорогие звезды с истекающими сроками контрактов по данным Transfermarkt.
1. Килиан Мбаппе, Франция, «ПСЖ» (180 миллионов евро).
Один из двух (наряду с Эрлингом Холандом) футболистов с самой высокой актуальной трансферной ценой. По данным французских СМИ, следующим летом форвард перейдeт в «Реал». Сам игрок не раз заявлял, что с детства болеет за мадридский клуб. Несмотря на истекающий срок контракта Мбаппе, «Реалу» предстоит выплатить компенсацию за переход игрока.
2. Адриен Рабьо, Франция, «Ювентус» (40 миллионов евро).
Французский полузащитник входит в число самых высокооплачиваемых игроков Серии А. По неофициальным данным, его зарплата в Турине составляет 7 миллионов евро чистыми. «Ювентус» планирует продлить контракт с хавбеком, но пока стороны не смогли согласовать условия соглашения. Игрока может перехватить «Барселона». Каталонцы не первый год следят за Рабьо. Также футболист интересен «Манчестер Юнайтед».
3. Томаш Соучек, Чехия «Вест Хэм Юнайтед» (35 миллионов евро).
Когда-то долговязым полузащитником интересовался московский «Спартак», но хавбек предпочел перейти в английскую Премьер-лигу. Сейчас игроку 28 лет. «Вест Хэм Юнайтед» не хочет отпускать чеха бесплатно, но и договориться с ним о продлении контракта пока не может.
4. Петр Зелиньски, Польша, «Наполи» (35 миллионов евро).
Карьеру польского хавбека в неаполитанском клубе можно смело назвать сверхуспешной. Но есть ощущение, что прошлогоднее чемпионство «Наполи» стало пиком этой карьеры. Уже следующим летом полузащитник может кардинально сменить вектор своей футбольной биографии – ранее сообщалось об интересе к 29-летнему Зелиньски со стороны нескольких клубов из Саудовской Аравии.
5. Гидо Родригес, Аргентина, «Бетис» (28 миллионов евро).
Опорный полузащитник выступает за «Бетис» с 2020 года. На прошедшем мундиале в Катаре игрок вместе со своей сборной стал чемпионом мира. Вполне возможно, что этот успех подтолкнет игрока к тому, чтобы перейти в более звездный клуб. Достойный претендент на Родригеса уже появился: «Барселона» рассматривает игрока в качестве замены Серхио Бускетсу.
Фото: Panoramic, FEP via www.imago-images.de, Marco Alpozzi, IMAGO/George Beck/PPAUK, Jose Luis Contreras / Global look press
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