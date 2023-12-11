Топ-5 игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Европейский клубы готовятся к открытию зимнего трансферного окна. В большинстве топ-чемпионатов большая футбольная ярмарка стартует 1-2 января и продлится месяц. В России период дозаявок начнется позже – 22 января. У многих статусных игроков вскоре заканчиваются контракты со своими клубами. А это значит, что футболисты могут сменить команду уже этой зимой или следующим летом стать свободными агентами. Вашему вниманию – самые дорогие звезды с истекающими сроками контрактов по данным Transfermarkt.

Один из двух (наряду с Эрлингом Холандом) футболистов с самой высокой актуальной трансферной ценой. По данным французских СМИ, следующим летом форвард перейдeт в «Реал». Сам игрок не раз заявлял, что с детства болеет за мадридский клуб. Несмотря на истекающий срок контракта Мбаппе, «Реалу» предстоит выплатить компенсацию за переход игрока.

2. Адриен Рабьо, Франция, «Ювентус» (40 миллионов евро).

Французский полузащитник входит в число самых высокооплачиваемых игроков Серии А. По неофициальным данным, его зарплата в Турине составляет 7 миллионов евро чистыми. «Ювентус» планирует продлить контракт с хавбеком, но пока стороны не смогли согласовать условия соглашения. Игрока может перехватить «Барселона». Каталонцы не первый год следят за Рабьо. Также футболист интересен «Манчестер Юнайтед».

Когда-то долговязым полузащитником интересовался московский «Спартак», но хавбек предпочел перейти в английскую Премьер-лигу. Сейчас игроку 28 лет. «Вест Хэм Юнайтед» не хочет отпускать чеха бесплатно, но и договориться с ним о продлении контракта пока не может.

4. Петр Зелиньски, Польша, «Наполи» (35 миллионов евро).

Карьеру польского хавбека в неаполитанском клубе можно смело назвать сверхуспешной. Но есть ощущение, что прошлогоднее чемпионство «Наполи» стало пиком этой карьеры. Уже следующим летом полузащитник может кардинально сменить вектор своей футбольной биографии – ранее сообщалось об интересе к 29-летнему Зелиньски со стороны нескольких клубов из Саудовской Аравии.

Опорный полузащитник выступает за «Бетис» с 2020 года. На прошедшем мундиале в Катаре игрок вместе со своей сборной стал чемпионом мира. Вполне возможно, что этот успех подтолкнет игрока к тому, чтобы перейти в более звездный клуб. Достойный претендент на Родригеса уже появился: «Барселона» рассматривает игрока в качестве замены Серхио Бускетсу.

Фото: Panoramic, FEP via www.imago-images.de, Marco Alpozzi, IMAGO/George Beck/PPAUK, Jose Luis Contreras / Global look press

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