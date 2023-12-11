Объявлено решение по матчу Примеры, остановленному из-за смерти болельщика

Ла Лига вынесла решение по поводу прерванного матча 16-го тура «Гранада» – «Атлетик». Встречу, которая была прервана в воскресенье из-за смерти болельщика на трибуне, доиграют в понедельник, 11 декабря.

Матч возобновится в 23:00 мск с 17-й минуты.

К моменту остановки игры счет был 0:1 в пользу «Атлетика». Команда из Бильбао вела благодаря голу Иньяки Уильямса на 6-й минуте.

В воскресенье на трибуне стало плохо мужчине в возрасте примерно 70 лет. У него произошла остановка сердечно‑легочной деятельности, и врачи не смогли его реанимировать.