Стало известно, чем Романцев будет заниматься в «Пари НН»

Журналист Кирилл Легков узнал у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, чем в клубе будет заниматься Олег Романцев.

«Спросил Сергея Юрана, чем будет заниматься в «Пари НН» Олег Романцев. Сказал, что он будет помогать всем – и клубу, и ему в команде. Полномочия Романцева закрепит совет директоров «Пари НН». Так что это не просто разговоры», – сообщил Легков.