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    Стало известно, чем Романцев будет заниматься в «Пари НН»

    Журналист Кирилл Легков узнал у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, чем в клубе будет заниматься Олег Романцев.

    «Спросил Сергея Юрана, чем будет заниматься в «Пари НН» Олег Романцев. Сказал, что он будет помогать всем – и клубу, и ему в команде. Полномочия Романцева закрепит совет директоров «Пари НН». Так что это не просто разговоры», – сообщил Легков.

    • Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал Романцева «наставником» клуба.
    • Нижегородцы идут в РПЛ 9-ми.
    • Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова

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