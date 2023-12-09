Стало известно, чем Романцев будет заниматься в «Пари НН»

Журналист Кирилл Легков узнал у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, чем в клубе будет заниматься Олег Романцев.
«Спросил Сергея Юрана, чем будет заниматься в «Пари НН» Олег Романцев. Сказал, что он будет помогать всем – и клубу, и ему в команде. Полномочия Романцева закрепит совет директоров «Пари НН». Так что это не просто разговоры», – сообщил Легков.
- Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал Романцева «наставником» клуба.
- Нижегородцы идут в РПЛ 9-ми.
- Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова