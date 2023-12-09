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    • «Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» и «Реал», 16 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Бетис»: Сильва, Песселья, Винисиус, Руибаль, Риад, Эззалзули, Перес, Рока, Иско, Альтимира, Жозе.

    Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

    «Реал»: Лунин, Алаба, Васкес, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Диас.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал»

    Источник: Бомбардир

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