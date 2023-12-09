Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» и «Реал», 16 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бетис»: Сильва, Песселья, Винисиус, Руибаль, Риад, Эззалзули, Перес, Рока, Иско, Альтимира, Жозе.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

«Реал»: Лунин, Алаба, Васкес, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал»