Тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допускает примирение с Джейдоном Санчо.

«Джейдон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав. Все зависит от него.

Речь идет о культуре. Каждый футболист должен соответствовать определенным стандартам», – сказал тен Хаг.