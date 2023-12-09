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    • Тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ»

    Тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допускает примирение с Джейдоном Санчо.

    «Джейдон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав. Все зависит от него.

    Речь идет о культуре. Каждый футболист должен соответствовать определенным стандартам», – сказал тен Хаг.

    • В 2021 году «МЮ» купил Санчо за 85 млн евро.
    • Джейдон отстранен от работы с основой после публичной перепалки с тен Хагом – он не играет с 26 августа.
    • Есть вероятность ухода вингера в январское ТО. Претендентами на него назывались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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