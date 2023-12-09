Тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допускает примирение с Джейдоном Санчо.
«Джейдон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав. Все зависит от него.
Речь идет о культуре. Каждый футболист должен соответствовать определенным стандартам», – сказал тен Хаг.
- В 2021 году «МЮ» купил Санчо за 85 млн евро.
- Джейдон отстранен от работы с основой после публичной перепалки с тен Хагом – он не играет с 26 августа.
- Есть вероятность ухода вингера в январское ТО. Претендентами на него назывались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
Источник: твиттер Фабрицио Романо