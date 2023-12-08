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    • Первый тренер Акинфеева прокомментировал слова Гинера о превосходстве Игоря над Яшиным и Дасаевым

    Первый тренер Акинфеева прокомментировал слова Гинера о превосходстве Игоря над Яшиным и Дасаевым

    Павел Коваль, первый тренер Игоря Акинфеева, оценил высказывание Евгения Гинера про достижения вратаря ЦСКА.

    По мнению президента армейцев, Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

    «Наверное, Гинера неправильно поняли. Я всегда говорил, что была вера в Яшина, потом в Дасаева, а сейчас в Акинфеева.

    Я согласен с тем, что Акинфеев побил все рекорды. Яшин получил «Золотой мяч», но все трое великие игроки, только в разное время. Каждый из них добивался лучших результатов в разный период.

    Игорь молодец, он побил все рекорды по сравнению с другими вратарями», – сказал Коваль.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: Metaratings

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