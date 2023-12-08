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  • Первый тренер Акинфеева прокомментировал слова Гинера о превосходстве Игоря над Яшиным и Дасаевым

Первый тренер Акинфеева прокомментировал слова Гинера о превосходстве Игоря над Яшиным и Дасаевым

8 декабря 2023, 00:50
7

Павел Коваль, первый тренер Игоря Акинфеева, оценил высказывание Евгения Гинера про достижения вратаря ЦСКА.

По мнению президента армейцев, Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Наверное, Гинера неправильно поняли. Я всегда говорил, что была вера в Яшина, потом в Дасаева, а сейчас в Акинфеева.

Я согласен с тем, что Акинфеев побил все рекорды. Яшин получил «Золотой мяч», но все трое великие игроки, только в разное время. Каждый из них добивался лучших результатов в разный период.

Игорь молодец, он побил все рекорды по сравнению с другими вратарями», – сказал Коваль.

  • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Дасаев Ринат Гинер Евгений
Комментарии (7)
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Strig
1702007345
ну и что? игрок как игрок...
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SLADE2019
1702015119
Эка хватанул, все трое великие. Яшин - это Яшин. Что здесь писать то? Дасаев признавался лучшим вратарем на ЧМ. А что Акинфеев? В таком первенстве, как сейчас, Яшин и в 60 лет играл бы, Акинфеев же в 37 играет.
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mihail200606
1702017208
Ну гинеру выгодно слепить бренд какой то из акинфеева.. какой там яшин.. конифей посредственный вратарь
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Plyash
1702018255
Гинер дурак.Это как Аршавина сравнивать с Понедельником,Симоняном или Бобровым.Каждый был хорош в своё время,такое вообще не обсуждается.А Яшин так авторитет на всю планету,ну куда там Игорьку. Как Чапаев говорил Фурманову - "Македонский,кто такой,почему не знаю..."
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hedksndd@mail.ru
1702020270
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Dusheguboff
1702024213
Где Яшин, а где конифей. Льва Ивановича признавали даже за бугром, хвалили и восхищались. А по поводу Игоряна даже и говорить не надо, его рекорд в ЛЧ сам за себя скажет.
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