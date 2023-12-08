Первый тренер Акинфеева прокомментировал слова Гинера о превосходстве Игоря над Яшиным и Дасаевым

Павел Коваль, первый тренер Игоря Акинфеева, оценил высказывание Евгения Гинера про достижения вратаря ЦСКА.

По мнению президента армейцев, Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Наверное, Гинера неправильно поняли. Я всегда говорил, что была вера в Яшина, потом в Дасаева, а сейчас в Акинфеева.

Я согласен с тем, что Акинфеев побил все рекорды. Яшин получил «Золотой мяч», но все трое великие игроки, только в разное время. Каждый из них добивался лучших результатов в разный период.

Игорь молодец, он побил все рекорды по сравнению с другими вратарями», – сказал Коваль.