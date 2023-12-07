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    • Семак назвал игроков, которые могут пропустить матч с «Пари НН»

    Семак назвал игроков, которые могут пропустить матч с «Пари НН»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18-го тура РПЛ с «Пари НН» сказал, что участие в игре полузащитника Клаудиньо находится под вопросом.

    «Команда в нормальном состоянии подходит к матчу с «Пари НН». За исключением Славы Караваева и Димы Васильева, который немного приболел, все остальные должны принять участие. Вопрос по Клаудиньо, успеет ли он восстановиться после повреждения», – сказал Семак.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге 9 декабря и начнется в 19:45 мск.
    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 33 очками, «Пари НН» идет девятым с 24 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 53 минуты назад

      опять будут весь матч катать вату, а для этого кто пропустит, а кто выйдет разницы нет, потому что этот "тренер", если можно так сказать по другому играть не может

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