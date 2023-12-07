Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Все мои знакомые выложили в социальных сетях посты про этот сериал. Я его скачал, еще не посмотрел. Примерно понимаю, о чем речь, сам вырос в этом городе и как раз в это время. Сериал мне тяжело комментировать, но тогда время было суровое. Пару раз я тогда оставался без ботинок.

Мне, как человеку с длинными волосами, выживать было сложновато. В 16 лет при первой возможности я оттуда уехал и в 19 перебирался в Москву. Сейчас можно заметить, что мой родной город ничем не напоминает то время. Запретить фильм? Резонанс большой, но я ещe не смотрел», – сказал Нигматуллин.