Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Нигматуллин высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана»

    Нигматуллин высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Все мои знакомые выложили в социальных сетях посты про этот сериал. Я его скачал, еще не посмотрел. Примерно понимаю, о чем речь, сам вырос в этом городе и как раз в это время. Сериал мне тяжело комментировать, но тогда время было суровое. Пару раз я тогда оставался без ботинок.

    Мне, как человеку с длинными волосами, выживать было сложновато. В 16 лет при первой возможности я оттуда уехал и в 19 перебирался в Москву. Сейчас можно заметить, что мой родной город ничем не напоминает то время. Запретить фильм? Резонанс большой, но я ещe не смотрел», – сказал Нигматуллин.

    • Вратарь родился в Казани и прожил там до 16 лет. Первым клубом в его карьере был «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

    Новости по теме
    Нигматуллин назвал провальным текущий результат «Спартака» и предложил поменять тренера 10
    Нигматуллин: «Головин перерос уровень «Монако» 1
    Нигматуллин рассказал, стоит ли сборной России играть против Мальдив и Кубы
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+