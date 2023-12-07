Уткин прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши, упомянув сериал «Слово пацана»

Василий Уткин порассуждал о скандальном эпизоде с участием Гильермо Абаскаля в матче «Ахмат» – «Спартак» (2:1).

У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.

Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.

По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

Гильермо извинился за содеянное.

«Нельзя не обсудить подкат Бериши в техническую зону «Спартака». А что если бы «Спартак» так подкатился в техническую зону «Ахмата»? Уехал бы он со стадиона или нет? Вся ли команда бросилась бы защищать своего тренера? Главное, что никто из спартаковцев этого не сделал, никому это не приходило в голову. А Берише пришло.

Абаскалю показали красную карточку, а Берише – желтую. Для разбирательств существует КДК. Я думаю, что Абаскаль просто растерялся. Он извинился перед футболом за свои действия. А если все вопрошают, почему игроки «Спартака» не бросились защищать своего тренера, то тогда Абаскаль прав.

Сейчас очень подробно обсуждается, как влияет на российское общество сериал «Слово пацана». Мне кажется привносить условные ценности из «Слова пацана» в футбол не стоит.

В Российском футбольном союзе полно карательных органов. А когда к человеку стоит отнестись снисходительно… Можно Комитет по снисходительности ввести в российском футбольном союзе?

Мне кажется, что Абаскаль не заслуживает дисквалификации, потому что в этой ситуации невозможно представить, как можно было бы вести себя правильно.

Говорят: не место такому человеку в «Спартаке», потому что нужно контролировать эмоции. А если бы он этого не сделал? Все бы говорили: неженкам не место в «Спартаке», – сказал Уткин.