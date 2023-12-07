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  • Уткин ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина и Дасаева

Уткин ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина и Дасаева

7 декабря 2023, 01:09
21

Бывший комментатор Василий Уткин не согласился с Евгением Гинером в оценке карьеры Игоря Акинфеева.

По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить.

Его не признавали и не признают лучшим вратарем мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину.

Каждому свое время. Чего тут меряться, обиды плодить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Дасаев Ринат Гинер Евгений Уткин Василий
Комментарии (21)
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Strig
1701917555
гинер ты рехнулся!
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Дубина
1701920399
Гинер на стакане плотно сидит.
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eugen-han
1701929240
Гинер - выдумщ к ещё тот. Достаточно вспомнить юбилей клуба в 2011-ом году.
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JTherry
1701930243
Василий все точно и по делу высказал и про Яшина и про Дасаева, у Конифеева свои рекорды - "дырявый" рекордсмен в еврокубках, и до Яшина с Дасаевым ему как до звезды...)
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erybov1965
1701931290
Как модно стало,сделал на 50,а рассказываешь на 100 и как-бы себя не забыть.
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FCSpartakM
1701934856
Я понимаю хвалить своих, но доля адекватности всегда должна быть. Никто в мире не признает Акинфеева просто топовым вратарем, не говоря уже о личных достижениях.
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nik55
1701935582
Гинер ты дурак ???
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Исмо
1701946370
Эта еврейская морда, вообще адекватный?(((как можно этого сравнить с Великими?Уткин молодец!!!
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ABC--google
1701949726
Гинер сильно переборщил восхволяя своего. Таких акинфеевых в мире вагон и маленькая тележка. Яшина и Досаева весь мир признавал лучшими в свое время.
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Игорь N5
1701966915
В рейтинге самых переоцененных футболистов России за всю историю Акинфеев мог бы претендовать на 1-ю строчку на мой взгляд. Тут он точно вне конкуренции.
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