Уткин ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина и Дасаева

Бывший комментатор Василий Уткин не согласился с Евгением Гинером в оценке карьеры Игоря Акинфеева.
По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.
«Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить.
Его не признавали и не признают лучшим вратарем мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину.
Каждому свое время. Чего тут меряться, обиды плодить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.