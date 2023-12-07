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    • Уткин ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина и Дасаева

    Уткин ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел Яшина и Дасаева

    Бывший комментатор Василий Уткин не согласился с Евгением Гинером в оценке карьеры Игоря Акинфеева.

    По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел и Рината Дасаева, и Льва Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

    «Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить.

    Его не признавали и не признают лучшим вратарем мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину.

    Каждому свое время. Чего тут меряться, обиды плодить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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